У Запоріжжі за гарячу воду беруть мобілками і побутовою технікою

У Запоріжжі за тиждень накладено арешт на майно неплатників за теплозабезпечення на суму понад 55 тис. грн.

Про це повідомили УНІАН у концерні «Міські теплові мережі» - підприємству, що забезпечує подачу тепла і гарячої води на території Запоріжжя.

Зокрема, йдеться в повідомленні, за минулий тиждень представниками Державної виконавчої служби і МТМ «були здійснені відвідини за місцем проживання 34 боржників, по яких відкрито виконавче провадження з примусового стягнення заборгованості за послуги централізованого опалення і гарячого водопостачання на загальну суму 55 235,31 грн.».

За даними МТМ, у разі, якщо протягом 10 днів боржники не погасять свій борг, їхнє майно (побутова техніка, мобільні телефони, а також саме приміщення одного з боржників, борг якого за тепло і гарячу воду становить понад 26 тис. грн.) буде виставлено на продаж.

«Цей метод боротьби з неплатниками є найбільш ефективним. Так, два боржники, що мали заборгованість у 3 701,65 грн., сплатили вартість спожитих послуг відразу після появи в них держвиконавця – передали всю суму готівкою представнику ДВС», - повідомили в концерні.

Паралельно з метою скорочення розміру заборгованості населення за надані МТМ послуги, його співробітники здійснюють відключення «злісних» боржників від гарячого водопостачання.

«Триває відключення боржників від гарячого водопостачання. На сьогодні – це 467 квартир і 38 будинків», - повідомили в МТМ.

Довідка УНІАН. Концерн «Міські теплові мережі» - підприємство-монополіст, яке забезпечує подачу тепла і гарячої води на території Запоріжжя. На сьогодні загальна сума заборгованості населення за надані МТМ послуги становить 69 млн. грн., відсоток оплати 89%.