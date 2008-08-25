У Чорному морі біля Одеси потонула яхта "Барс": пасажирів врятували

У Чорному морі, за 20 км від Одеси, врятовані 9 людей із потонулої яхти “Барс”. Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби МНС України.

За його словами, сьогодні о 10.55 до МНС надійшла інформація про те, що в Чорному морі команда теплоходу “Урсул” (прапор Сінгапур) спостерігає за 20 кілометрів на південний схід від Одеси 9-х людей у рятувальних жилетах. На борт були підняті двоє постраждалих, які повідомили, що вони з яхти “Барс”, яка орієнтовно о 10.25 зазнала лиха.

За словами начальника прес-служби МНС, об 11.10 на місце вийшли морський буксир “Ударник” із Одеського морського торгового порту та швидкісний катер “Принцеса Анна” Одеського яхт-клубу. О 12.15 “Принцеса Анна” підняла на борт 4 чоловік. О 12.50 команда турецького теплоходу “Ахмед Кей” врятувала останніх трьох постраждалих.

Координація пошуково-рятувальних дій здійснювалася опергрупою Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах МНС України.