Поліція затримала кримінального авторитета, причетного до нелегального видобування бурштину
В Києві затримали кримінального авторитета на прізвисько «Ушатий», що був основним координатором і керівником кримінальної структури, причетної до нелегального видобування бурштину на Рівненщині, а також близько 20 осіб, причетних до нелегального видобування бурштину.
Про це повідомив перший заступник глави Національної поліції – начальник кримінальної поліції України Вадим Троян, передає Департамент комунікації Національної поліції України.
Вадим Троян повідомив, що сьогодні поліцейські затримали в Києві кримінального авторитета на прізвисько «Ушатий». Він є основним координатором і керівником кримінальної структури, до складу якої входили близько 20 осіб. Вони об’їжджали райони Рівненщини, розподіляли територію і збирали гроші.
За словами Трояна, основним завданням представників кримінальних угруповань було розподілення території між нелегальними копачами бурштину, а також збір з них грошей і передача коштів організаторам незаконного бізнесу.
Перший заступник глави Нацполіції зазначив, що до затримання представників кримінального світу залучили бійців спецпідрозділу поліції «КОРД».