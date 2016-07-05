Поліція затримала кримінального авторитета, причетного до нелегального видобування бурштину

Про це повідомив перший заступник глави Національної поліції – начальник кримінальної поліції України Вадим Троян, передає Департамент комунікації Національної поліції України.

Вадим Троян повідомив, що сьогодні поліцейські затримали в Києві кримінального авторитета на прізвисько «Ушатий». Він є основним координатором і керівником кримінальної структури, до складу якої входили близько 20 осіб. Вони об’їжджали райони Рівненщини, розподіляли територію і збирали гроші.

За словами Трояна, основним завданням представників кримінальних угруповань було розподілення території між нелегальними копачами бурштину, а також збір з них грошей і передача коштів організаторам незаконного бізнесу.

Перший заступник глави Нацполіції зазначив, що до затримання представників кримінального світу залучили бійців спецпідрозділу поліції «КОРД».