СБУ затримала скандально відомого харківського журналіста Бородавку, підозрюваного в сепаратизмі

Як повідомляє СБУ на своїй сторінці у Фейсбук, СБУ провела спецоперацію, за результатами якої Бородавку було дискредитовано перед його кураторами з російських спецслужб та депортовано до України. Пізно ввечері 3 липня співробітники Управління СБУ в Харківській області затримали зловмисника в аеропорту «Бориспіль».

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Згідно з повідомленням, Бородавці повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність України). Він активно співпрацює зі слідством і дає викривальні свідчення стосовно головних функціонерів сепаратистсько-колабораціоністського руху та їх російських кураторів.

Слідчі дії тривають, протягом кількох днів досудове розслідування буде завершено, а матеріали скеровано до суду.

Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело у правоохоронних органах, Бородавка прибув не з Росії, звідки його видворили, а з однієї з країн СНД, що знаходиться в Передній Азії.

Після затримання Бородавку етапували до Харкова, де він зараз і утримується.

Довідка УНІАН. Під час Революції Гідності Бородавка підтримав "Русскую весну", анексію Криму тощо. В Харкові він був прибічником створення так званої "ХНР". Чоловік в листопаді 2014 року виїхав в Росію, однак рішення суду в червні був видворений з Москви за порушення міграційного законодавства.

В Україні Бородавка перебував у розшуку. Йому інкримінується посягання на територіальну цілісність України (ст. 110 ККУ).