В СБУ розповіли, як підприємці привласнили 12 призначених на реабілітацію бійців АТО мільйонів





Правоохоронці встановили, що комерційні структури з трьох регіонів України подавали завідомо неправдиві дані для участі в конкурсних торгах, які проводила Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників АТО. Про це повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України.

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Підприємці, які перемагали у конкурсах, свідомо приховували інформацію про відсутність у них відповідних спеціалістів-психологів та умов для реабілітації бійців у санаторно-курортних закладах, зазначається в повідомленні.

Співробітники спецслужби з’ясували, що бійців просто розміщували у санаторіях, не надаючи жодних послуг з психологічної реабілітації. У деяких випадках учасникам АТО пропонували гроші, щоб вони взагалі не селилися в лікувальних закладах, підкреслили в СБУ.

За попередніми оцінками, упродовж 2015-2016 років бізнесмени привласнили понад 12 млн грн державних коштів, повідомили в Службі безпеки.

Відкрито кримінальні провадження за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.