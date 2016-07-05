Дніпро може розширити свої кордони

Про це мер Борис Філатов заявив в ефірі одного з телеканалів, передає 056.ua. Він повідомив, що на найближчій сесії міської ради депутати повинні розглянути питання про приєднання селища Авіаторське. Зараз селище знаходиться як би між містом і областю, через що місцеві жителі мають безліч незручностей. Борис Філатов підкреслив, що рішення цього питання - під його особистим контролем.

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«До того часу, як селище повноцінно включитися в міське життя, хоча воно фактично знаходиться в межах міста, комунальні служби Дніпра будуть надавати там послуги, прибирати і допомагати, чим тільки можна, тому що нинішня ситуація насправді є неприйнятною. Люди не повинні страждати», - відзначив міський голова.

За його словами, дещо складніше ситуація зі Слобожанським. Селище має власний бюджет, в якому передбачено ряд пільг для мешканців. І при цьому жителі Слобожанського користуються інфраструктурою Дніпра.

«Наша справа тут - переконати територіальну громаду Слобожанського селища, що приєднання до міста є необхідною процедурою в першу чергу для них, і це буде мати позитивне значення. Тим більше, що новий закон передбачає об'єднання територіальних громад, і чим більше стають громади, тим більше користі для людей. Суспільство отримує від цього переваги», - сказав Борис Філатов.