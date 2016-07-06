У Львові хочуть перейменувати вулицю Чайковського на Василя Сліпака

На сайті Львівської міської ради зареєстровано петицію щодо перейменування вулиці Чайковського на вулицю Василя Сліпака, повідомляє Zaxid.net.

"Для належного вшанування пам’яті новітнього Українського Героя, бійця російсько-української війни, оперного співака з світовим іменем, львів’янина – Василя Сліпака, який трагічно загинув 29 червня, поблизу населеного пункту Луганське Донецької області від кулі російського снайпера пропонується: Змінити назву вулиці Чайковського (російський композитор з українським корінням) на вулицю Героя України Василя Сліпака", - йдеться у тексті петиції.

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Нагадаємо, що на вулиці Чайковсього розташована львівська філармонія.

Також на сайті президента України зареєстровано петицію про присудження Сліпакові звання "Герой України". Автори іншої петиції пропонують перейменувати Донецьку консерваторю ім. Сергія Прокофьєва на Василя Сліпака.

Зазначимо, що вихованець Львівської хорової капели "Дударик" Василь Сліпак закінчив Львівську консерваторію (зараз - Музична академія ім. М. Лисенка) у 1997 році. Він був запрошений до Паризької опери після завершення навчання.

Василь Сліпак пройшов до фіналу в результаті двоетапного конкурсу, що проходив у Будапешті, Лос-Анжелесі, Нью-Йорку та Парижі.

Василь Сліпак пішов добровольцем на Донбасі і воював у складі 7-го окремого батальйону ДУК.

Василь Сліпак похований на Личаківському цвинтарі у Львові.