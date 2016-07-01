У Львові прощаються із загиблим у зоні АТО співаком французької опери Василем Сліпаком (фото)

У Львові прощаються з українським добровольцем, оперним співаком Василем Сліпаком, який загинув у зоні АТО від кулі снайпера.

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Панахида відбулась у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла у Львові. Звідти похоронна процесія вирушила до Личаківського кладовища, де розпочнеться чин похорону. Поховають Героя на полі почесних поховань №76.

Як повідомляв УНІАН, боєць 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу, оперний співак Василь Сліпак (позивний "Міф") загинув в зоні АТО 29 червня о 6 ранку.

Василь Сліпак - вихованець Львівської хорової капели "Дударик". Закінчив Львівську консерваторію. Після завершення навчання у Львові працював у Паризькій опері. Впродовж 20 років жив у Франції. Два роки тому пішов добровольцем на Донбас, де воював у складі 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу.