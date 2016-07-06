У парку Шевченка огородили зону з квадроциклами

Як розповів директор парку Шевченка Юрій Усенко, інцидентів з квадроциклів у них ніколи не було і забороняти атракціон немає сенсу, але огородити зону все ж варто, передає 056.ua.

"Заборони на міському рівні немає, але ми вирішили встановити попереджувальні таблички на деревах в зоні, де катаються на квадроциклах, щоб городяни були уважніші", - сказав директор парку.

Нагадаємо, що місяць тому в парку Глоби під колеса квадроцикла потрапила дитина.