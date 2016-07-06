У парку Шевченка огородили зону з квадроциклами
16:36, 06 липня 2016Суспільство
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В Дніпрі після інциденту в парку Глоби квадроцикли в місті заборонити не можуть, але керівництво іншого парку - Шевченка вирішило огородити зону з атракціоном.
Місяць тому у парку Глоби під колеса квадроцикла потрапив дитина / 056.ua.
Як розповів директор парку Шевченка Юрій Усенко, інцидентів з квадроциклів у них ніколи не було і забороняти атракціон немає сенсу, але огородити зону все ж варто, передає 056.ua.
"Заборони на міському рівні немає, але ми вирішили встановити попереджувальні таблички на деревах в зоні, де катаються на квадроциклах, щоб городяни були уважніші", - сказав директор парку.
Нагадаємо, що місяць тому в парку Глоби під колеса квадроцикла потрапила дитина.
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