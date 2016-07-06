У Харкові відкриють соціальний готель

Про це повідомляє izvestia.kharkov.ua.

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"У нас вже є проект, ми вже визначилися, що там буде п'ятдесят ліжко-місць. Призначення цього закладу полягає в тому, щоб прийняти людей, які опинилися в несподіваній ситуації, ось як у нас на Слинька будинок вибухнув або пожежа, а на Московському проспекті вибух був. У нас же були й такі сім'ї, які у приватному секторі постраждали від пожежі, сьогоднішні переселенці", - розповіла Світлана Горбунова-Рубан, заступник Харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення.