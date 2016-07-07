На Одещині попрощалися з морським піхотинцем, що загинув під час обстрілу Широкиного

Як повідомляє Савранська районна державна адміністрація, прощання і похорони відбулися вранці 7 липня в селі Осички, уродженцем якого є Гончарук.

Піхотинець загинув увечері 4 липня під час артилерійського обстрілу у селі Широкине Донецької області.

5 липня у Савранському районі було оголошено траур - скасовані всі розважальні, святкові заходи.

«Сьогодні попрощатися з героєм прийшло дуже багато людей - всі жителі села Осички - і дорослі, і діти. Були його побратими, представники військкомату, ми всі - разом з головою Савранської РДА Віталієм Свічинським... Пройшов траурний мітинг, діти читали вірші», - розповіли у РДА.

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Попрощатися з героєм прийшло понад 1 тисяча осіб, все сільське кладовище було заповнено людьми.

Василь Гончарук народився в 1993 році, був стрільцем десантно-штурмового взводу військової частини А2802. Був призваний по мобілізації 9 липня 2015 року, проходив військову службу у складі 36-го десантно-штурмового батальйону морської піхоти.