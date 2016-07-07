В Україні посилили покарання за їзду у нетверезому стані: мінімальний штраф сягне 10 тисяч гривень

Як передає кореспондент УНІАН, за закон № 4373 проголосували 243 народних депутата із 300 зареєстрованих у сесійній залі.

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Таким чином, коли водій вперше притягається до відповідальності за водіння в нетверезому стані, він буде покараний штрафом, що становить 10 200 грн (600 неоподаткованих мінімумів. Раніше - 200) і буде позбавлений права керування на рік.

У законі зазначається, що при повторному правопорушенні протягом року накладається "штраф на водіїв у розмірі 1200 неоподатковуваних мінімумів - тобто 20 400 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на термін 3 роки з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

У випадку, коли водій двічі протягом року вчинить дане правопорушення, з нього стягується штраф "у розмірі 2400 неоподатковуваних мінімумів (40 800 грн) доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 10 років і на інших осіб - накладення штрафу у розмірі 2400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня Верховна Рада ухвалила цей законопроект в першому читанні .