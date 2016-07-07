"Це найбожевільніше, що я робив у своєму житті": харків'янин їздив на Євро-2016 на велосипеді (фото)

Як пише 057.ua, Олег Авдєєв відправився в Європу в кінці травня. Планував їхати з друзями, однак у хлопців виникли проблеми з візами. Тому він поїхав сам. Узяв із собою тільки рюкзак, намет, кілька речей і прапор України.

"Це найбожевільніше, що я робив у своєму житті", - говорить харків'янин.

Дорогою стикався з проблемами. Ламався багажник, то вкрали повербанк. Але незважаючи на це, йому вдалося побувати на всіх трьох матчах збірної України. Назад повертався літаком.

Тепер українець активно публікує в соцмережах фотографії зі своєї поїздки.