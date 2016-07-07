"Це найбожевільніше, що я робив у своєму житті": харків'янин їздив на Євро-2016 на велосипеді (фото)
22:02, 07 липня 2016Суспільство
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Хлопець розповів, що подолав півтори тисячі кілометрів і побував на матчах нашої збірної.
Українець активно публікує в соцмережах фотографії зі своєї поїздки / 057.ua
Як пише 057.ua, Олег Авдєєв відправився в Європу в кінці травня. Планував їхати з друзями, однак у хлопців виникли проблеми з візами. Тому він поїхав сам. Узяв із собою тільки рюкзак, намет, кілька речей і прапор України.
"Це найбожевільніше, що я робив у своєму житті", - говорить харків'янин.
Дорогою стикався з проблемами. Ламався багажник, то вкрали повербанк. Але незважаючи на це, йому вдалося побувати на всіх трьох матчах збірної України. Назад повертався літаком.
Тепер українець активно публікує в соцмережах фотографії зі своєї поїздки.
Фото: 057.ua
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