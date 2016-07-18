Акція від ECOLINES: безкоштовний квиток до Болгарії та проживання в готелі!

Якщо взяти участь в акції, яку проводить міжнародна компанія ECOLINES, цього літа можна потрапити до Болгарії безкоштовно. Для цього потрібно просто пройти реєстрацію на сайті і все.

Зараз багато компаній, в тому числі і туристичні пропонують безліч турів для відпочинку. Але українці, останнім часом, намагаються планувати свої відпустки самостійно, шукаючи більш економніші варіанти для відпочинку. І це дійсно вигідніше і зручніше. Основні критерії для вибору це: ціна, зручність та зручна географія маршрутів.

Компанія ECOLINES спеціалізується на міжнародних автобусних перевезеннях. З поміж інших компаній, саме вона може запропонувати вигідну ціну, комфортну поїздку та широку географію міжнародних маршрутів.

Наприклад, автобусом ECOLINES з Києва до Варшави можна потрапити за 904 грн, зі Львова до Варшави за 500 грн, з Києва до Москви – 600 грн. Для тих хто планує свій відпочинок в Болгарії, ECOLINES пропонує новий маршрут Київ – Варна всього лише за 1 250 грн.

Щоб зробити поїздки для громадян більш доступними, комфортними, та зручними, ECOLINES постійно проводить різні акції разом зі своїми партнерами. Цього літа потрапити до Варни (Болгарія) на автобусі ECOLINES можна взагалі безкоштовно. Для цього потрібно наступне: бути користувачем соціальних мереж Facebook чи Вконтакті, відзначити відміткою «подобається» сторінку ECOLINES та сторінку Hotels24.ua, пройти реєстрацію на сайті і все. Переможець отримує безкоштовно два квитка до Варни (Болгарія) та проживання в готелі, який знаходиться на березі Чорного моря від готельного сервісу Hotels24.ua. Також, ECOLINES надає змогу обирати дати своєї поїздки, але не пізніше 17-го лютого наступного року.

Як бачимо, отримувати нові враження та емоції від поїздок можливо навіть в реаліях кризи. Потрібно лише зробити декілька рухів комп’ютерною мишкою, і хто знає, можливо нові враження від відпочинку в Болгарії стануть реальністю вже завтра.

Обираючи свій шлях разом з ECOLINES, Ви отримуєте нові враження та емоції від нових подорожей.