Суд у Харкові визнав невинним підприємця, обвинуваченого в перевезенні "титушек"

Йому були пред'явлені звинувачення в перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів та хуліганстві, яке супроводжувалось заподіянням тілесних ушкоджень, повідомляє Обозреватель.

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19 лютого 2014 року активісти Євромайдану і ультрас ФК "Металіст" намагалися блокувати Академію внутрішніх військ у Харкові, щоб не допустити виїзду курсантів на Київ. Близько 17:00 годин міліція ("Беркут" і "Грифон") відтіснила протестувальників, а невідомі в жилетах і масках, озброєні битами, спочатку розблокували ворота, потім розігнали протестувальників.

В ході розгону розбили голову оператору СТБ Олександру Бринзі. Крім того, розбили камеру знімальній групі СТБ і пошкодили знімальну техніку "Надзвичайных новин".

Оголошення вироку відбувалося у відсутність обвинуваченого і потерпілих.

Як повідомляв УНІАН, до відповідальності за злочини на Майдані притягли понад 30 "тітушок".