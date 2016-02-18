До відповідальності за злочини на Майдані притягнули понад 30 "тітушок"

У Генеральній прокуратурі України заявляють, що більш як 30 “тітушок” притягнуто до відповідальності за протидію протестним акціям у Києві на Майдані Незалежності під час Революції Гідності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління, начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк сьогодні на брифінгу в Києві.

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“Загалом, за результатами розслідування саме злочинної протидії протестним акціям зі сторони так званих «тітушок», на теперішній час загалом притягнуто до кримінальної відповідальності більше 30 осіб”, - сказав Горбатюк.

Зокрема, як зазначив представник прокуратури, стосовно 8 осіб кримінальні провадження направлені до суду, на теперішній час вже є і вирок стосовно двох осіб, один з яких отримав «справжню міру покарання».