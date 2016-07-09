ДПСУ призупинила пропуск автомобілів у КПВВ "Каланчак" на адмінмежі з окупованим Кримом
13:36, 09 липня 2016Суспільство
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Державна прикордонна служба інформує, що на контрольному пункті "Каланчак" на адміністративній межі з окупованою територією АР Крим не здійснюється оформлення транспортних засобів.
ДПСУ призупинила пропуск автомобілів у КПВВ "Каланчак" / Фото УНІАН
Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.
Причиною цього прикордонне відомство називає те, що тимчасово не працює база даних фіскальної служби.
У зв’язку з цим ДПСУ вживає необхідних заходів з перенаправлення руху автомобілів, аби не допустити скупчення транспорту.
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Служба просить громадян врахувати вказану інформацію та обирати інші контрольні пункти в’їзду-виїзду, зокрема КПВВ "Чаплинка" для перетину адмінмежі з АР Крим.
Про відновлення руху на КПВВ "Каланчак" буде повідомлено додатково.
ДПСУ зазначає, що рух громадян, які слідують в пішому порядку, в "Каланчаку" не зупинявся.
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