ДПСУ призупинила пропуск автомобілів у КПВВ "Каланчак" на адмінмежі з окупованим Кримом

Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Причиною цього прикордонне відомство називає те, що тимчасово не працює база даних фіскальної служби.

У зв’язку з цим ДПСУ вживає необхідних заходів з перенаправлення руху автомобілів, аби не допустити скупчення транспорту.

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Служба просить громадян врахувати вказану інформацію та обирати інші контрольні пункти в’їзду-виїзду, зокрема КПВВ "Чаплинка" для перетину адмінмежі з АР Крим.

Про відновлення руху на КПВВ "Каланчак" буде повідомлено додатково.

ДПСУ зазначає, що рух громадян, які слідують в пішому порядку, в "Каланчаку" не зупинявся.