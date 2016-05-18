"Чонгар" на кордоні Херсонської області з Кримом відновив роботу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Азово-Чорноморського управління Держприкордонслужби України, даний пункт пропуску припинив пропуск пішоходів і автомобілів о 13:00 у зв'язку з проведенням заходів, присвячених 72-й річниці депортації кримських татар.

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"У безпосередній близькості від КПВВ сьогодні проходив мітинг, присвячений річниці депортації. Щоб убезпечити учасників заходу і повністю виключити можливість провокацій, було ухвалено рішення зупинити пропуск на час проведення мітингу. О 17:30 рух через пункт пропуску було повністю відновлено", - повідомляє прес-служба відомства.

За чотири з половиною години перед КПВВ у черзі зібралося до 30 автомобілів, після мітингу їх досить швидко пропустили через кордон.

У Держприкордонслужбі зазначають, що пункти пропуску "Каланчак" і "Чаплинка" весь день працюють у штатному режимі.

Як повідомляв УНІАН, у Херсонській області перед пунктом пропуску "Чонгар" на кордоні з окупованим Кримом сьогодні пройшов мітинг, присвячений річниці депортації кримських татар. Учасники розгорнули величезні прапори кримськотатарського народу і України, перекривши прикордонну зону пропуску. Перед пунктом пропуску була обладнана сцена, на якій виступали представники Меджлісу кримськотатарського народу і активісти громадянської блокади Криму.