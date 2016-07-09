З Почаївської лаври у Київ сьогодні вийшли тисячі вірян УПЦ

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, хресна хода розпочалася з молебню у Свято-Успенському соборі лаври.

З напутнім словом до численних прочан і парафіян звернувся намісник Почаївської лаври митрополит Володимир (Мороз).

«Сила хресного ходу полягає в тому, щоб попрацювати не тільки фізично, але і духовно заради слави Божої і Його великої милості. Віримо, що Господь благословить нас миром і взаєморозумінням, адже для країни це дуже важливо. На жаль, на сході України нині нема миру, але ми сподіваємося, що попрацювавши, Господь благословить нас. Саме тому закликаю всіх йти з молитвою у серці та на устах. Нехай кожен пройде, скільки зможе», - сказав митрополит Володимир.

Після молебню тисячі вірян разом з братією монастиря вийшли на хресний хід з чудотворною іконою Божої Матері «Почаївська».

Очолили молитовну ходу намісник Почаївської лаври митрополит Володимир (Мороз), митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій (Генсицький), ректор Почаївської духовної семінарії єпископ Шумський Серафим (Залізницький).

У перший день хресної ходи його учасники подолають 17 кілометрів і дістануться міста Кременець, де залишаться на нічліг в Богоявленському жіночому монастирі. Загальна протяжність маршруту хресної ходи з Почаївської лаври до Києва складе 438 кілометрів.

Його учасники побувають у Кременці, Шепетівці, Житомирі, Коростишеві та інших містах і селах Західної України.

Як повідомлялося, 27 червня Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій закликав усіх православних християн приєднатися до Всеукраїнської хресної ходи миру, любові та молитви за Україну. Молитовна хода стартувала на сході України зі Свято-Успенської Святогорської лаври 3 липня, а на заході України 9 липня зі Свято-Успенської Почаївської лаври.

«Ця хресна хода, яка одночасно почнеться із Заходу і Сходу, пройде по всій нашій державі. Вона фактично об'єднає Україну, адже Православна Церква завжди була і є такою силою, яка об'єднує всіх людей нашої країни. Ми повинні, відкинувши гнів, ненависть, злість, а озброївшись любов'ю і прощенням, посилити свій подвиг молитви: щоб перестали литися материнські сльози, щоб діти не залишалися сиротами, жінки - вдовами, щоб молодь не ставала інвалідами, щоб наші міста і села не були зруйновані, а дома - покинуті. Саме така мета Всеукраїнської хресної ходи - ходи миру, любові та молитви за Україну», - зазначив митрополит Онуфрій у своєму зверненні до вірних УПЦ.

27 липня, напередодні святкування дня Хрещення Київської Русі і пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира, дві хресних ходи зустрінуться в Києві на Володимирській гірці і разом з православними Києва і паломниками з усієї України пройдуть до Свято-Успенської Києво-Печерської лаврі, де відбудуться урочисті богослужіння. Хресні ходи будуть супроводжувати чудотворні ікони Божої Матері «Почаївська», «Святогірська» та інші шановані святині.