Двом журналістам "Громадського ТБ" призупинили акредитацію в зоні АТО через скандал з розкриттям позицій ЗСУ

Сторони домовились про створення робочої групи для з’ясування обставин конфлікту, передає Громадське.

Крім того, у Громадському вирішили не публікувати сюжет, який відзняли журналісти у промзоні Авдіївки, до завершення експертизи.

Експертизу матеріалу проведуть спеціалісти Міністерства оборони, а додаткову експертизу — Інститут масової інформації.

Експертиза може тривати близько двох тижнів. На цей час буде призупинено акредитацію в зоні АТО Анастасії Станко та Костянтина Реуцького.

Читайте такожШтаб АТО просить СБУ позбавити акредитації в журналістів "Громадського ТБ"Раніше штаб АТО повідомив, що журналісти "Громадського ТБ" та "Новой газеты" оприлюднили в інтернеті відео, на якому видно обстріл та позиції українських військових у промзоні Авдіївки, а також привели на позиції ЗСУ російську журналістку, яку представили як свого працівника.

У свою чергу "Громадське ТБ" на своєму сайті заявило, що ці звинувачення не відповідають дійсності. Журналісти стверджують, що "Громадське" не поширювало фото з бойових позицій українських військових – ані через власні платформи, ані через особисті сторінки журналістів у соцмережах.