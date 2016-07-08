Штаб АТО просить СБУ позбавити акредитації в журналістів "Громадського ТБ"

Підтримуючи ініціативу українських десантників з 81 окремої аеромобільної бригади ВДВ, які боронять Авдіївську промзону, прес-центр штабу АТО клопоче перед СБУ про призупинення акредитації журналістів "Громадського ТБ" Анастасії Станко, Костянтина Реуцького та спеціального кореспондента "Нової газети" Юлії Полухіної. Про це йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій на сторінці штабу у Facebook.

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У повідомленні йдеться, що 6 липня 2016 року у населеному пункті Авдіївка на промзоні, яку обороняють українські десантники, вели зйомки журналісти "Громадського ТБ" Анастасія Станко і Костянтин Реуцький. З ними також була і представник російського видання "Новая газета" Юлія Полухіна, яку журналісти "Громадського ТБ" представили як свого працівника. Станко і Реуцький не перший раз працюють на промзоні, тож їх добре знають десантники.

"Зазначені журналісти відзняли обстріли наших позицій з боку російських окупаційних військ та двох загиблих українських військовослужбовців в результаті попадання міни в бліндаж", - підкреслюють у штабі.

Зранку 8 липня цей сюжет було оприлюднено на сайті "Громадського ТБ". Захисники промзони, звернулися з вимогою до керівництва каналу зняти відео, що останні й зробили. Проте, відзначають у штабі, за деякий час подібний сюжет вийшов на сайті "Нової газети" за авторством Юлії Полухіної, який розлетівся інтернетом, російськими ЗМІ та медіа-ресурсами так званої "ДНР".

"На даному відео чітко відзняті позиції десантників, їхні обличчя і зброя, предмети, що можуть стати орієнтирами для ворога. Це є грубим порушенням правил роботи журналістів в зоні АТО. Прес-центр АТО наголошує: немає нічого ціннішого, ніж життя і здоров’я наших воїнів. Відтак до журналістів, які у своїй діяльності грубо протирічать даному принципу, будуть прийматися відповідні рішення", - підкреслюють у штабі.

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Анастасія Станко, Костянтин Реуцький та Юлія Полухіна мають акредитацію СБУ і на основі цього відповідні прес-карти. Але Юлія Полухіна за весь час перебування в зоні АТО жодного разу не надавала заявок щодо своєї роботи у підрозділах ЗС України.

Прес-служба командування ВДВ ЗС України підтримує прохання особового складу 81 окремої аеромобільної бригади ВДВ про позбавлення акредитації на роботу в зоні проведення АТО, до з'ясування обставин, журналістів Анастасії Станко, Юлії Полухіної, усіх груп "Громадського ТБ" та кореспондентів "Новой газеты".

Підтримуючи ініціативу українських десантників, які боронять Авдіївську промзону, прес-центр штабу АТО також клопоче перед СБУ про призупинення акредитації журналістів до з’ясування всіх обставин.

У свою чергу "Громадське ТБ" на своєму сайті заявило, що ці звинувачення не відповідають дійсності. Ж4урналісти стверджують, що "Громадське" не поширювало фото з бойових позицій українських військових – ані через власні платформи, ані через особисті сторінки журналістів у соцмережах.

Як сказано у повідомленні, "Громадське": "Не розміщувало репортаж про бої біля Авдіївки на своєму сайті до узгодження матеріалу із військовими через питання безпеки позицій українських військових. Протягом двох діб свідомо не повідомляло про загибель військових, свідками якої стали наші журналісті. Ми чекали доки про це будуть поінформовані їхні рідні, а імена загиблих будуть опубліковані офіційно. Водночас, напередодні, 7 липня «Новая газета» опублікувала власний матеріал та відеосюжет на власному сайті. Громадське не має жодного стосунку до публікації «Новой газеты» і ознайомилося з нею так само, як і інші користувачі. Юлія Полухіна знаходилася разом із журналістами Громадського на позиціях українських військових, отримавши дозвіл на зйомку у штабі АТО, а також узгодивши свій візит із командуванням ВДВ".

"Заява прес-центру АТО про те, що журналісти "Громадського" представили її як власну співробітницю не відповідає дійсності", - стверджують журналісти.