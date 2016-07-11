У Харкові суд не обирав міри запобіжного заходу депортованому з Росії сепаратисту Бородавці

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав журналістам начальник управління СБУ в Харківській області Олександр Пивовар.

“Суд міру запобіжного заходу не обирав. Він з'являється до нас на допити. Ми працюємо з ним як з підозрюваним”, - сказав Пивовар.

Він зазначив, що Бородавці оголошена підозра за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на суверенітет та територіальну цілісність України).

Підозра була вручена одразу після його прибуття в Україну.

Читайте такожЗатриманий сепаратист розповів про кураторів України у Кремлі та розкрив роль сина Александровської

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 3 липня співробітники Управління СБУ в Харківській області затримали в аеропорту «Бориспіль» скандально відомого харківського журналіста Андрія Бородавку, який переховувався в Росії та був у розшуку за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України.

Як повідомила СБУ на своїй сторінці у Фейсбук, служба провела спецоперацію, за результатами якої Бородавку було дискредитовано перед його кураторами з російських спецслужб та депортовано до України.

Згідно з повідомленням, Бородавці повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 ККУ. Він активно співпрацює зі слідством і дає викривальні свідчення стосовно головних функціонерів сепаратистсько-колабораціоністського руху та їх російських кураторів.

Після затримання Бородавку етапували до Харкова.

Довідка УНІАН. Під час Революції Гідності Бородавка підтримав "Русскую весну", анексію Криму тощо. В Харкові він був прибічником створення так званої "ХНР". В листопаді 2014 року Бородавка виїхав в Росію, однак рішення суду в червні був видворений з Москви за порушення міграційного законодавства.

Згідно з чинним Кримінальним процесуальним кодексом після затримання міра запобіжного заходу має бути обрана протягом 72 годин.

Підозрюваним за ст. 110 ККУ закон не передбачає іншої міри запобіжного заходу, крім тримання під вартою, без можливості внесення застави.