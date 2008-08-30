Жителі прилеглих до 61-го арсеналу населених пунктів повертаються додому

Жителі населених пунктів Харківщини, прилеглих до 61-го арсеналу, повертаються до своїх будинків, піротехніки гарантують безпеку.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, за результатами наземної розвідки, проведеної зранку 29 серпня, було прийнято рішення про очистку місцевості від боєприпасів, які знаходяться за межами арсеналу у секторі відповідальності МНС (загальна площа сектору - 1300 гектарів, із них від 0 до 3 км - 500 га, від 3 до 5 км - 800 га). 29 серпня на території арсеналу спостерігалося зменшення кількості і потужності вибухів у часовому вимірі.

Станом на ранок 30 серпня піротехнічними групами МНС обстежено 807 гектарів території (800 га - у 3-5 кілометровій зоні, 7 га - 0-3 км зоні). Зібрані, транспортовані та передані на адміністративній території представникам Міноборони 1850 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Ділянка 800 га (3-5 км зона) повністю оглянута, з поверхні вилучені всі боєприпаси - ця територія безпечна для проживання людей.

Мешканці сіл Катеринівка та Михайлівка, а також житлових будинків міста Лозова (3-5 кілометрової зони) поступово поверталися до своїх осель.

Станом на 07.00 30 серпня в евакопункті міста перебувають 15 осіб із них 1 дитина.

На ліквідації надзвичайної ситуації від МНС, Міноборони, МВС, обласних та місцевих служб цивільного захисту задіяні 893 осіб та 94 одиниці техніки, 2 гелікоптери.

На місці події працюють штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та оперативна група МНС. Загальну координацію здійснює з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України у Харківській області виникла 27 серпня близько 16 години. Унаслідок пожежі розпочалась детонація боєприпасів. 27-28 серпня з можливої зони ураження (м. Лозова та прилеглі населені пункти) було евакуйовано 13 тис. 946 осіб.

В результаті НП ніхто з людей не постраждав.