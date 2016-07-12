За попередньою інформацією, українці не постраждали внаслідок зіткнення потягів в Італії - МЗС (фото, відео)

Про це УНІАН повідомила представник консульської служби МЗС Ореста Старак.

"За попередньою інформацією, отриманою від нашого Генерального консульства в Неаполі, постраждалих громадян України серед постраждалих в аварії немає", - сказала вона.

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