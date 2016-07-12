Лобове зіткнення потягів в Італії: оприлюднено фото з місця катастрофи

За даними Reuters, в результаті лобового зіткнення потягів на півдні Італії загинули, щонайменше, десять осіб.

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За останніми даними, у зіткненні двох поїздів неподалік від міста Андріа на півдні Італії загинули 20 людей, десятки були поранені.

За словами поліцейських, аварія сталася на одинарній ділянці траси між містами Корато і Андріа.

"Деякі вагони повністю зім'яло, рятувальники витягують людей, розрізаючи метал, багато з них поранені", - додав начальник місцевої поліції Ріккардо Зінгаро.

За даними агентства, десятки пасажирів отримали поранення.



