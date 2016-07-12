"Самый вежливый из людей": у Білорусі росіянина змусили зняти майку з Путіним (відео)
19:01, 12 липня 2016Суспільство
12765 4
У Мінську (Білорусь) активісти змусили громадянина Росії зняти футболку з портретом президента РФ Володимира Путіна і написом "Самый вежливый из людей".
У Мінську росіянина з портретом Путіна змусили роздягтися / Скріншот
Громадяни Білорусі заявили, що чоловіку не варто ходити вулицями їхньої столиці у футболці із зображенням Путіна.
Слова тих, хто змушує зняти майку, заглушені, але чути, як виправдовується росіянин.
Читайте такожУ Харкові напали на перехожого у футболці з написом "СРСР" (фото, відео)
"Це єдина чиста майка, тому й одягнув, — говорить він. — Якщо хочеш, можу перевернути".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter