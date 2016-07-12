"Самый вежливый из людей": у Білорусі росіянина змусили зняти майку з Путіним (відео)

19:01, 12 липня 2016
Суспільство
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У Мінську (Білорусь) активісти змусили громадянина Росії зняти футболку з портретом президента РФ Володимира Путіна і написом "Самый вежливый из людей".

Скриншот

Громадяни Білорусі заявили, що чоловіку не варто ходити вулицями їхньої столиці у футболці із зображенням Путіна.

Слова тих, хто змушує зняти майку, заглушені, але чути, як виправдовується росіянин.

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"Це єдина чиста майка, тому й одягнув, — говорить він. — Якщо хочеш, можу перевернути".

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