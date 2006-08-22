Новий уряд призупиняє пільги

Кабінет Міністрів України призупинив ряд соціальних постанов попереднього уряду.

Відповідна постанова уряду від 17 серпня 2006 року “Про зупинення дії деяких постанов Кабінету Міністрів України”, розміщена на сайті Верховної Ради України.

Зокрема, серед іншого, зупиняється дія постанови уряду Юрія ЄХАНУРОВА від 3 серпня 2006 року "Питання державної підтримки педагогічних працівників із числа молодих фахівців, які направляються у загальноосвітні та професійно-технічні навчальні заклади".

Ця постанова запроваджувала з 1 січня 2007 p. надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали не менш ніж на три роки угоду про роботу у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, визначених органами управління освітою, в п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати.

Крім того, постановою уряду зупинена дія постанови "Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми" від 1 серпня 2006 року.

Ця постанова продовжувала надання малозабезпеченим сім’ям допомоги на дитину з 18 до 23 років.

Цією постановою Кабмін вніс зміни в Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми.

Передбачалося, що якщо дитина вчиться на денній формі навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації і професійно-технічних навчальних закладах, малозабезпечені батьки і усиновителі будуть отримувати допомогу до закінчення дитиною навчального закладу, але не довше, ніж до досягнення дитиною 23-х років.

Зараз малозабезпечені, самотні батьки і усиновителі отримують допомогу на дитину до досягнення нею 18 років.

Кабмін постановою № 1060 також вніс зміни в розрахунок допомоги на дітей самотнім матерям, передбачивши, що розмір такої допомоги за будь-яких умов буде не менше, ніж 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, раніше розмір допомоги був 10%.