Аваков анонсував нові затримання копачів бурштину, які "працюють" у заповідниках

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав на брифінгу в Києві.

«Це перший етап. Я спеціально говорю мовою анонсів, оскільки завдання поліції - не тільки затримувати, зупиняти, але і попереджати», - підкреслив Аваков.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 липня, спецпідрозділи Національної поліції в Рівненській області провели спецоперацію, в ході якої була затримана групу незаконних копачів бурштину та вилучена бронемашина МТЛБ.

Аваков написав в Facebook: «Сьогодні під ранок спецпідрозділу Нацполіції зайшли на далекі острови в Рівненському заповіднику (це Рокитнівський район, непрохідні болота) і затримали групу незаконних старателів, які чинили опір спецназу. Бронемашину МТЛБ вилучено, затримано кількох людей».