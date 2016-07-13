На Рівненщині затримали групу "бурштинових старателів" і вилучили бронетехніку – Аваков (фото)

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив на своїй сторінці в Facebook.

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За словами Авакова, кілька днів тому безпілотники спецпідрозділу "Дніпро-1" при патрулюванні найвіддаленішої від населених пунктів території боліт у Рівненському заповіднику виявили незаконний "клондайк" видобувачів бурштину.

"Безпілотники обстріляли. Два з трьох були збиті.. це не фронт.. на зйомках було видно багато озброєних людей, жахлива картина руйнування природи заповідника і.. бронетехніка", - написав Аваков.

"Сьогодні під ранок спецпідрозділи Нацполіції зайшли на далекі острови в Рівненському заповіднику (це Рокитнівський район, непрохідні болота) та затримали групу незаконних старателів, які чинили опір спецназу. Бронемашину МТЛБ вилучено, затримано кількох осіб", - написав він.