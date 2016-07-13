ВР прийняла за основу законопроект, який дозволить телеканалам отримувати дохід за ретрансляцію в кабельних мережах

Цей законопроект (№3504) пропонує внесення змін до закону «Про телебачення і радіомовлення» і передбачає скасування існуючого принципу формування УПП, як державного регулювання відносин між кабельними ТВ провайдерами та ефірними телеканалами, яке на даний час полягає у тому, що кабельні оператори повинні показувати українські ефірні телеканали, не отримуючи від них оплати, але й не сплачуючи їм за ретрансляцію.

Українські телевізійники зазначають, що цивілізовані ринкові відносини власника прав на інтелектуальний продукт і комерційного дистриб'ютора цього продукту - основа сучасної економіки медіа.

Вони наполягають, що вітчизняні телерадіокомпанії повинні мати можливість отримувати дохід за ретрансляцію їхнього контенту для вироблення якісного продукту, що відповідатиме вимогам сучасного суспільства та забезпечить реалізацію принципу свободи слова.

«Універсальна програмна послуга щодо загальнонаціональних комерційних каналів повинна бути скасована - це питання виживання українських виробників кіно-, і телепрограм, перетворення їх в окупну галузь, здатну створювати високоякісний національний продукт», - заявив Сергій Сьомкін, виконавчий директор Індустріального Телевізійного Комітету (ІТК).

У той же час, телевізійники заявляють, що кабельні провайдери пручаються таким змінам, зважаючи на отримання надприбутку при збереженні існуючого принципу формування УПП.

На їхню думку, у пакетах кабельних мереж є доступ до десятків телеканалів, вимірювання показують, що на вітчизняні ефірні канали припадає в середньому 73% глядацької уваги абонентів кабельного ТБ. Решта 27% - це місцеві нішеві чи зарубіжні канали, доступні в кабельних каналах.

Як зазначили в ІТК, побоювання щодо того, що прийняття законопроекту №3504 призведе до обмеження доступу телеглядачів до вітчизняних телеканалів, є безпідставними - саме телеканали в першу чергу зацікавлені в поширенні своїх програм максимальній кількості глядачів, так як на них розміщується реклама.

"З огляду на запит суспільства на якісний національний кіно-, теле- і серіальний продукт і здатність українських кіно- та телекомпаній, при сприятливих економічних умовах, задовольнити його, а також інформаційну війну (так як російський телеконтент доступний в Інтернеті і через супутникові ТБ платформи), національний виробник розраховує на підтримку народних депутатів у своєму прагненні отримати новий імпульс до розвитку за рахунок внутрішніх ресурсів ринку. Українська телеіндустрія сподівається, що закон №3504 буде прийнятий в тому вигляді, в якому він був проголосований в першому читанні", - наголосили у комітеті.

Телевізійники також зазначають, що принцип оплати кабельними провайдерами відрахувань телеканалам за їх контент широко використовується у світовій практиці, а в багатьох розвинених країнах законодавством передбачено навіть більш жорстку форму оплати виробникам ретрансляції їх контенту: пряме зобов'язання кабельних і інших операторів платного телебачення здійснювати на користь телеканалів плату за ретрансляцію (так звана «retransmission fee»). Плата за ретрансляцію може становити до 25% в структурі доходів національного телеканалу.