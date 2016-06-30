Вища рада юстиції відкрила дисциплінарне провадження стосовно судді Царевич

Таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні Вищої ради юстиції, повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ВРЮ.

Розглянувши матеріали перевірки, проведеної членом ВРЮ Н.Гусаком за переданими матеріалами тимчасової спецкомісії по перевірці суддів загальної юрисдикції, Вища рада юстиції прийняла рішення відкрити дисциплінарну справу щодо Царевич.

Читайте такожСуддю Царевич відсторонено від роботи на два місяці

Також у прес-службі повідомили, що 5 липня дисциплінарна секція ВРЮ розгляне ще 12 питань про відкриття дисциплінарних справ або про відмову у відкритті за заявами, що надійшли у тимчасову спецкомісію.

Серед суддів, матеріали за якими будуть розглядати на дисциплінарної секції, є ще один суддя Печерського районного суду - Віктор Кицюк.

Всього, за даними прес-служби, протягом 2015 року на розгляд ВРЮ було передано 41 висновок про порушення присяги в діях 46 суддів. А в квітні 2016 року до Вищої ради юстиції надійшло 305 заяв на 305 суддів, які тимчасова спецкомісія отримала від громадян, але не встигла розглянути до припинення своїх повноважень.

Ці заяви в основному стосуються дій суддів щодо активістів Майдану.

На сьогоднішній день ВРЮ розглянула 44 матеріалу за заявами, надісланими тимчасової спецкомісією. Відкрито майже 20 дисциплінарних справ щодо суддів «Майдану».