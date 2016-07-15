На полігоні у Чернігівській області спалахнула пожежа, вибухають боєприпаси

Роботу рятувальникам ускладнюють вибухи боєприпасів, повідомляє 24 канал.

"Сьогодні почалась пожежа на полігоні "Гончарівське" на площі біля 10 гектарів, вогонь рухається у бік Славучита", – повідомів губернатор області Валерій Куліч.

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За словами рятувальників, вони не можуть ліквідувати пожежу, бо на полігоні проходять стрільби.