На полігоні у Чернігівській області спалахнула пожежа, вибухають боєприпаси
16:55, 15 липня 2016Суспільство
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На військовому полігоні у селищі Гончарівське Чернігівської області сталася пожежа.
Рятувальникам складно загасити пожежу через вибухи боєприпасів / Фото УНІАН
Роботу рятувальникам ускладнюють вибухи боєприпасів, повідомляє 24 канал.
"Сьогодні почалась пожежа на полігоні "Гончарівське" на площі біля 10 гектарів, вогонь рухається у бік Славучита", – повідомів губернатор області Валерій Куліч.
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За словами рятувальників, вони не можуть ліквідувати пожежу, бо на полігоні проходять стрільби.
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