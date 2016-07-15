У Кременчуці активісти облили "кров'ю" будівлю "Сбербанку" (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, активісти облили фарбою фасад будівлі, вхідні двері та вікна, привертаючи увагу городян до того, що в даному банку знаходяться рахунки країни-окупанта.

На вікнах банку активісти розмістили листівки з написами: «Власність окупанта», «Скільки ще має загинути Героїв, щоб війну назвали війною?».

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«Червона фарба - це символ крові на руках російських банкірів убитих в зоні АТО українських хлопців», - сказав під час акції її організатор, керівник громадської організації «АТО-Майдан-Кременчук» Леонід Харченко.

Участь в акції взяли близько 20 місцевих активістів. На місце акції прибули патрульні поліцейські, які склали протокол стосовно організаторів акції.

Нагадаємо, це вже не перша подібна акція протесту в Кременчуці.