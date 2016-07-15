Падіння військового літака Су-25 у Хмельницькій області: прокуратура розглядає дві версії (відео)

Це людський фактор або технічна несправність, передає ТСН.

Зазначається, що під час зльоту літака відбулася деформація передньої деталі шасі, тому літак зачепив злітно-посадкову змугу. Виникли іскри, й Су-25 загорівся.

Читайте такожУ Хмельницькій області на злітній смузі загорівся літак Су-25

Як повідомляв УНІАН, у Старокостянтинові Хмельницької області на аеродромі під час спроби злетіти зайнявся військовий літак СУ-25. Літак був повністю знищений вогнем.