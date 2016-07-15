Падіння військового літака Су-25 у Хмельницькій області: прокуратура розглядає дві версії (відео)
20:13, 15 липня 2016Суспільство
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Військова прокуратура Західного регіону розглядає дві версії падіння і загорання бойового літака Су-25.
Су-25 був повністю знищений вогнем / Фото ТСН
Це людський фактор або технічна несправність, передає ТСН.
Зазначається, що під час зльоту літака відбулася деформація передньої деталі шасі, тому літак зачепив злітно-посадкову змугу. Виникли іскри, й Су-25 загорівся.
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Як повідомляв УНІАН, у Старокостянтинові Хмельницької області на аеродромі під час спроби злетіти зайнявся військовий літак СУ-25. Літак був повністю знищений вогнем.
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