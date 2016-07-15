Падіння військового літака Су-25 у Хмельницькій області: прокуратура розглядає дві версії (відео)

20:13, 15 липня 2016
Суспільство
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Військова прокуратура Західного регіону розглядає дві версії падіння і загорання бойового літака Су-25.

Су-25 / Фото ТСН

Це людський фактор або технічна несправність, передає ТСН.

Зазначається, що під час зльоту літака відбулася деформація передньої деталі шасі, тому літак зачепив злітно-посадкову змугу. Виникли іскри, й Су-25 загорівся.

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Як повідомляв УНІАН, у Старокостянтинові Хмельницької області на аеродромі під час спроби злетіти зайнявся військовий літак СУ-25. Літак був повністю знищений вогнем.

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