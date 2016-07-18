На Дніпропетровщині суд арештував посадовця часів Януковича, призначивши заставу 10 мільйонів гривень
12:07, 18 липня 2016Суспільство
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На Дніпропетровщині 17 липня суд арештував екс-директора ДП «Дніпропетровський облавтодор», затриманого за підозрою у розтраті бюджетних коштів, з можливістю внесення застави у розмірі майже 10 млн грн.
Посадовцю прокуратура інкримінує розтрату державного майна / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, відповідне рішення вчора прийняв Дзержинський райсуд Кривого Рогу.
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Колишньому посадовцю часів президентства Віктора Януковича прокуратура інкримінує розтрату державного майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191 ККУ.
Як повідомляв УНІАН, екс-посадовець підозрюється у розтраті 10 млн грн державних коштів у 2013 році - він був оголошений у розшук та затриманий 15 липня на кордоні України з Польщею.
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