На Дніпропетровщині суд арештував посадовця часів Януковича, призначивши заставу 10 мільйонів гривень

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, відповідне рішення вчора прийняв Дзержинський райсуд Кривого Рогу.

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Колишньому посадовцю часів президентства Віктора Януковича прокуратура інкримінує розтрату державного майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191 ККУ.

Як повідомляв УНІАН, екс-посадовець підозрюється у розтраті 10 млн грн державних коштів у 2013 році - він був оголошений у розшук та затриманий 15 липня на кордоні України з Польщею.