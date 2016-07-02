"Газова справа": детективи НАБУ затримали бухгалтера Онищенка

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАБУ.

Як зазначили у відомстві, основним завданням даної особи у складі злочинної організації було ведення бухгалтерського обліку та подання податкової звітності від імені фіктивних підприємств, що були залучені до злочинної схеми.

«На даний момент затриманій повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (створення злочинної організації), ч.4 ст.28 (вчинення злочину групою осіб або злочинною організацією), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.205 (фіктивне підприємство) Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування триває.

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Як повідомляв УНІАН, 15 червня НАБУ передало до Генпрокуратури подання для підготовки матеріалів про зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт народного депутата Олександра Онищенка.

Його підозрюють у «створенні злочинної організації з метою заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності товариств за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

За попередніми даними, в результаті викритої газової схеми державі було завдано збитків у розмірі 3 млрд грн. НАБУ вже затримало 11 підозрюваних у цій справі.

Затриманим раніше 10 підозрюваним у причетності до даної схеми було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Сумарний розмір застави складає понад 1 млрд грн.