Гройсман відсторонив затриманого за хабар заступника голови Держпраці

Про це повідомив прес-секретар глави уряду Дмитро Столярчук у Twitter.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня Служба безпеки України повідомила про затримання Бардонова за одержання хабара в сумі 100 тисяч гривень.

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Крім того, під час обшуку в його помешканні вилучили ще 153 тисячі доларів, 6 коштовних годинників та інші цінні речі.

Бардонова було призначено першим заступником голови Держпраці у грудні 2015 року.