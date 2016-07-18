Гройсман відсторонив затриманого за хабар заступника голови Держпраці
16:49, 18 липня 2016Суспільство
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Прем’єр-міністр Володимир Гройсман підписав розпорядження про відсторонення Михайла Бардонова від виконання повноважень першого заступника голови Державної служби з питань праці.
Гройсман відсторонив Бардонова, затриманого за хабарництво / ssu.gov.ua
Про це повідомив прес-секретар глави уряду Дмитро Столярчук у Twitter.
Як повідомляв УНІАН, 16 липня Служба безпеки України повідомила про затримання Бардонова за одержання хабара в сумі 100 тисяч гривень.
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Крім того, під час обшуку в його помешканні вилучили ще 153 тисячі доларів, 6 коштовних годинників та інші цінні речі.
Бардонова було призначено першим заступником голови Держпраці у грудні 2015 року.
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