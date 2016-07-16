Перший заступник голови служби Держпраці попався на хабарі у 100 тисяч гривень (фото)

Про це повідомив голова СБУ Василь Грицак на спільному брифінгу з керівництвом Нацполіції сьогодні в Києві. «Між 01.00 та 02.00 отримав хабара в розмірі 100 тисяч гривень перший заступник голови Державної служби України з питань праці Бардонов М.В. Цей посадовець систематично щомісяця отримував грошову винагороду від комерційної структури, так звану «мзду», пов’язану з проведенням експертиз та надання висновків щодо безпеки діяльності на виробництві», - заявив Грицак.

Читайте такожВисокопосадовець із "Надр України" погорів на хабарі у 1,5 мільйона (фото)«Предмет хабара знайдено, 100 тисяч гривень нами вилучено в його помешканні, всього було вилучено 109 тис. гривень. Під час подальшого обшуку було ще вилучено 153 тис. доларів США, 6 коштовних годинників та багато чого іншого», - додав Грицак.

«Цю роботу проводив підрозділ ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинність СБУ спільно з працівниками ГПУ. Обшук проводився всю ніч, взагалі проводиться 10 обшуків по цій справі, в цей час тривають обшуки у голови Державної служби України з питань праці», - зауважив голова СБУ.

Як повідомляв УНІАН, Бардонова у грудні 2015 року призначено першим заступником голови Державної служби України з питань праці. До того він обіймав посаду заступника начальника Управління Державної пенітенціарної служби України в Києві та Київській обл.

Очолює Держслужбу з питань праці Роман Чернега.