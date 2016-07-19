У дитячих садах Харківської області відкриють півтори тисячі додаткових місць

Зокрема, був підписаний меморандум між "ЮНІСЕФ-Україна" та Департаментом освіти і науки Харківської обласної держадміністрації (ОДА), який закріпив обов'язки обох сторін у реалізації масштабного освітнього проекту, передає 057.ua.

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Як повідомила перший заступник голови Харківської ОДА Юлія Світлична, міжнародна організація планує виділити на реалізацію проекту у Харківській області, близько мільйона доларів.

"Ці кошти будуть спрямовані на створення нових груп в дитячих садках тих населених пунктів, де проживає найбільша кількість переселенців. Крім того, в рамках проекту будуть відремонтовані, укомплектовані меблями та оснащені навчальним обладнанням та спортивним інвентарем близько 30 дитячих садків. Всі ремонти планується виконати до кінця року, обладнання навчальні заклади отримають вже у вересні", - розповіла Світлична.

Нове спортивне обладнання в рамках проекту отримають також 63 школи області. Це нові мати, канати, тенісні столи, м'ячі, футбольні ворота, баскетбольні кільця, та інший інвентар.

15 липня спортивні приналежності в рамках проекту отримали перші школи: дві в місті Первомайськ і дві – в Первомайському районі.

Проект ЮНІСЕФ реалізується в п'яти областях: Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській.

"Наш проект передбачає допомогу дітям раннього віку, підтримку дитячих садків, спорту, а також залучення дітей у соціально-суспільне життя. Крім того, він включає ініціативи, завдяки яким молодь може проявити свої лідерські якості. Всі ці 4 компоненти будуть розвиватися в Харківській області", - розповіла Координатор з надзвичайних ситуацій ЮНІСЕФ в Україні Наташа Стойковська.