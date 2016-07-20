Загибель журналіста Шеремета: очевидець вибуху показав фото з місця трагедії

Очевидець трагедії Влад Іваненко опублікував у своєму Facebook фото з охопленим вогнем авто.

Користувач спочатку підписав світлини: "Тільки що підірвали машину під будинком".

Читайте такожУ Нацполіції поки не мають версій причин загибелі журналіста Шеремета (фото)

Пізніше він додав, що в автомобілі перебував Павло Шеремет.

Чоловік був у машині керівника "Української правди" Олени Притули.

Як повідомляв УНІАН, у середу вранці в результаті вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет.