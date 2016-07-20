Загибель журналіста Шеремета: очевидець вибуху показав фото з місця трагедії
09:27, 20 липня 2016Суспільство
2146 0
20 липня внаслідок вибуху у машині загинув відомий журналіст Павло Шеремет.
Очевидець трагедії Влад Іваненко опублікував у своєму Facebook фото з охопленим вогнем авто.
Користувач спочатку підписав світлини: "Тільки що підірвали машину під будинком".
Читайте такожУ Нацполіції поки не мають версій причин загибелі журналіста Шеремета (фото)
Пізніше він додав, що в автомобілі перебував Павло Шеремет.
Чоловік був у машині керівника "Української правди" Олени Притули.
Як повідомляв УНІАН, у середу вранці в результаті вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter