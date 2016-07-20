Луценко про загибель Шеремета: Це вбивство

Про це очільник ГПУ написав на своїй сторінці у Facebook.

"З місця події доповіли, що смерть Павла Шеремета - наслідок вибухового пристрою. Це убивство. Співчуваю Альоні і всім друзям покійного", - йдеться у його повідомленні.

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Він пообіцяв зробити все можливе, щоб разом з колегами розкрити злочин.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві вранці в результаті вибуху машини загинув журналіст Павло Шеремет. Автомобіль належить керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було. Шеремет останні п’ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на "Радіо Вести".

Поліція попередньо кваліфікує вибух автомобіля у центрі Києва як умисне вбивство.