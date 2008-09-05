Тимошенко про міграцію: євростандарти - основний пріоритет для України

Найближчим часом в Україні планується утворити єдиний центральний орган виконавчої влади, на який буде покладено вирішення питань реалізації державної міграційної політики.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, про це йшлося у зверненні прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до учасників 8-ї європейської міністерської конференції з питань міграції, яке оприлюднив віце-прем’єр-міністр Григорій НЕМИРЯ.

Прем’єр також зазначила, що сьогодні з метою посилення координації зусиль центральних органів виконавчої влади України у міграційній сфері створено Міжвідомчу комісію з питань міграції.

“Для України як держави, що поставила за мету вступ до Європейського Союзу, досягнення відповідності європейським стандартам у сфері міграційного законодавства є одним з основних пріоритетів”, - зазначається у зверненні Ю.ТИМОШЕНКО.