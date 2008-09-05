Парламент вимагає від Кабміну фінансувати будівництво метро

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про забезпечення виконання Державної програми будівництва та розвитку метрополітенів на 2006-2010 роки у містах Києві, Донецьку і Дніпропетровську та місті Харкові”.

Як передає кореспондент УНІАН, "за" проголосувало 370 із 385 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

У постанові передбачено звернути увагу Кабінету міністрів України на недостатність вжитих заходів щодо виконання Програми стосовно будівництва та розвитку мережі метрополітенів у містах Києві, Донецьку і Дніпропетровську, Харкові.

Постановою доручається уряду забезпечити у поточному році у повному обсязі виділення коштів, затверджених у державному бюджеті України на 2008 рік на будівництво та розвиток мережі метрополітенів у цих містах та передбачити у проекті державного бюджету України на 2009 рік кошти на будівництво та розвиток мережі метрополітенів у цих містах, згідно з орієнтовними обсягами фінансування, визначеними Програмою.

Постановою передбачається забезпечити постійний моніторинг і дієвий контроль за реалізацією основних заходів з будівництва і розвитку мережі метрополітенів на 2006-2010 роки органами виконавчої влади.

До 1 лютого 2009 року уряд має поінформувати Верховну Раду України про хід виконання Програми та цієї постанови.