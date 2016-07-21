З'явилися фото обшуку у маєтку мера Бучі
16:42, 21 липня 2016Суспільство
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Сьогодні, 21 липня, о 6 ранку Генеральна прокуратура розпочала обшук у маєтку підозрюваного в розкраданні 900 гектарів лісу в Київській області через злочинні схеми.
ГПУ провела обшук у маєтку мера Бучі / informator.news
Мер Бучі Анатолій Федорук сховав свій маєток за кількаметровим парканом. За ним – чимала територія із садами, теплицями та альтанками, пише Інформатор.
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Зазначається, що у помешканні Федорука вилучили кошти, ікони, ювелірні вироби, медалі та ордени.
Як повідомляв УНІАН, за даними ГПУ, метою обшуку "було вилучення не власне коштовностей, грошей, а документів, які вказують на вчинення злочинів, наслідками яких є заподіяння державі сотень мільйонів збитків".
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