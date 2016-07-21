З'явилися фото обшуку у маєтку мера Бучі

Мер Бучі Анатолій Федорук сховав свій маєток за кількаметровим парканом. За ним – чимала територія із садами, теплицями та альтанками, пише Інформатор.

Читайте такожУ міськраді Ірпеня спростовують втечу мера: вийде на роботу "після обіду" - ЗМІ

Зазначається, що у помешканні Федорука вилучили кошти, ікони, ювелірні вироби, медалі та ордени.

Як повідомляв УНІАН, за даними ГПУ, метою обшуку "було вилучення не власне коштовностей, грошей, а документів, які вказують на вчинення злочинів, наслідками яких є заподіяння державі сотень мільйонів збитків".