Місцевій владі заборонили вимагати від будівельників житла більше 2%

Кабінет міністрів України знизив граничний рівень відрахувань забудовниками житла місцевим владам до 2%.

Про це йдеться в тексті постанови уряду №772 від 27 серпня, розміщеному на Урядовому порталі.

Згідно з документом, передача забудовниками місцевим радам частки житлоплощі в нових будинках здійснюється в граничному обсязі, що не перевищує 2% загальної площі квартир у будинку. При цьому передача житлоплощі здійснюється після оплати місцевими радами її опосередкованої вартості, визначеної в установленому порядку Міністерством регіонального розвитку та будівництва. Оплата вартості житлоплощі місцевими радами здійснюється впродовж місяця після введення об`єкту в експлуатацію.

У разі порушення місцевими радами терміну розрахунку забудовник має право реалізувати житлову площу, передбачену для передачі, на загальних підставах.

Дія цього пункту поширюється на зобов`язання забудовників, щодо яких термін передачі місцевим радам житлоплощі на момент набуття чинності цієї постанови не настав.

Цей пункт постанови набуває чинності з дня його опублікування.