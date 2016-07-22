Уряд розпорядився створити Національний репозиторій академічних текстів для запобігання плагіату

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Як зазначила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, рішення дозволить надати вищим навчальним закладам, науковим установам технічні засоби для запровадження технологій із запобігання та виявлення академічного плагіату.

"Створення Національного репозиторію академічних текстів допоможе автоматизувати процес виявлення академічного плагіату", - наголосила міністр.

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Вона додала, що рішення не потребує додаткового фінансування з бюджету.

Передбачається, що витрати, пов’язані зі створенням та введенням в експлуатацію Національного репозитарію академічних текстів, будуть здійснюватися в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерством освіти і науки на 2016 та наступні роки, що становить 180 тис. грн.

Разом з тим у МОН додали, що до Національного репозитарію увійдуть бази текстів дисертацій, наукові статті, а згодом цей перелік розшириться студентськими роботами.

Міністерство освіти і науки впроваджує цей проект з березня 2015 року в партнерстві з Майкрософт-Україна.

Для університетів та наукових установ користування депозитарієм буде безкоштовним.