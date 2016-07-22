Міносвіти обіцяє у серпні представити Концепцію нової української школи

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час брифінгу. "У серпні ми представимо Концепцію нової української школи", - сказала вона.

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Як повідомлялося, раніше Міністерство освіти і науки презентувало проект Концепції розвитку освіти на період 2015-2025 років. Концепція охоплює п’ять основних напрямів розвитку освітньої галузі, реформування яких здійснюватиметься впродовж наступних років.

Автори наголошують, що Україні потрібна системна реформа освіти.

Першим напрямом Концепції розвитку освіти є приведення структури освіти у відповідність до потреб сучасної економіки та інтеграції України в європейський економічний та культурний простір.