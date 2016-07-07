Президент підписав зміни до закону про вищу освіту

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

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Закон передбачає створення правових умов для забезпечення формування якісного складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, що буде спроможний протистояти наявним в системі вищої освіти негативним явищам і здатний сформувати в Україні нові механізми і стандарти забезпечення якості вищої освіти.

Зазначається, що реалізація положень документу дасть можливість сформувати склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з осіб, які мають бездоганну репутацію, високі особисті якості й професійні досягнення, та забезпечити початок його роботи.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності.

Як повідомляв УНІАН, закон "Про внесення змін до закону України "Про вищу освіту" щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти" Верховна Рада прийняла 14 червня 2016 року.