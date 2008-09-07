За кредит, який взяла мати, банк відібрав квартиру у дитини

На Тернопільщині викрили судовиконавців, через зловживання яких неповнолітній втратив житло.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА, службові особи одного з відділів державної виконавчої служби Тернопільського міського управління юстиції без відома власника, його представника та органу місцевого самоврядування на торгах реалізували житловий будинок. За її словами, у будинку окрім власниці був прописаний її неповнолітній син. Мати ж на той момент потрапила за грати за шахрайство – не повернула кредити банку.

“Чиновники, зловживаючи владою в інтересах третіх осіб, наклали арешт, а потім продали будинок без з‘ясування наявності у боржника іншого майна, прав інших осіб на це помешкання”, – зазначила Л.ДОЛІШНА. Вона зауважила, що через незаконні дії дитина опинилась на вулиці, а про це не знала ані мати, ані органи опіки та піклування.

Прокуратура Тернопільського району порушила кримінальну справу за фактом зловживання владою та службової підробки проти працівників одного з відділів державної виконавчої служби Тернопільського міського управління юстиції за ст. 364 Кримінального Кодексу України.