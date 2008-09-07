Хто виграв танцювальне “Євробачення-2008” (фото)
11:00, 07 вересня 2008Суспільство
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Подкопаєва-Костецький - треті
Українська пара Лілія ПОДКОПАЄВА та Сергій КОСТЕЦЬКИЙ зайняла третє місце на танцювальному конкурсі “Євробачення-2008”.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Першого каналу.
Переможцями конкурсу, що відбувся учора в Глазго, стали представники Польщі Марчін МРОЧЕК та Едіта ХЕРБУШ. Польська пара перемогла в танцювальному змаганні, отримавши 154 бали.
|Марчін Мрочек і Едіта Хербуш (фото з офіційного сайту танцювального Євробачення)
Представники Росії Тетяна НАВКА та Олександр ЛИТВИНЕНКО посіли друге місце із результатом 121 бал.
Лілія ПОДКОПАЄВА та Сергій КОСТЕЦЬКИЙ отримали 119 балів.
|Лілія Подкопаєва і Сергій Костецький
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