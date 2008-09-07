Хто виграв танцювальне “Євробачення-2008” (фото)

Українська пара Лілія ПОДКОПАЄВА та Сергій КОСТЕЦЬКИЙ зайняла третє місце на танцювальному конкурсі “Євробачення-2008”.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Першого каналу.

Переможцями конкурсу, що відбувся учора в Глазго, стали представники Польщі Марчін МРОЧЕК та Едіта ХЕРБУШ. Польська пара перемогла в танцювальному змаганні, отримавши 154 бали.

Представники Росії Тетяна НАВКА та Олександр ЛИТВИНЕНКО посіли друге місце із результатом 121 бал.

Лілія ПОДКОПАЄВА та Сергій КОСТЕЦЬКИЙ отримали 119 балів.

До п’ятірки кращих також увійшли представники Литви з результатом в 110 балів та Азербайджану - 106 балів.